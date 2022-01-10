Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Зенит» объявил о трансфере нападающего Сергеева из «Крыльев Советов»

Иван Юминов

Спорт
«Зенит» объявил о трансфере нападающего Сергеева из «Крыльев Советов»
Фото: Twitter / fckssamara

Петербургский футбольный клуб «Зенит» подписал нападающего Ивана Сергеева до конца сезона-2024/25. Об этом сообщили в пресс-службе команды в понедельник, 10 января.

— «Зенит» и самарские «Крылья Советов» достигли соглашения о переходе нападающего. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2024/25, — говорится в сообщении.

Форвард стал игроком самарского клуба в августе 2020 года. В ходе первого сезона он забил 40 голов в 39 играх ФНЛ, установив рекорд лиги.

В текущем сезоне Сергеев забил два мяча в Кубке России и шесть — в РПЛ. Он получил приглашение в сборную России в ноябре 2021 года, отмечается на сайте «Зенита».

30 декабря 2021 года московский футбольный клуб «Спартак» подписал защитника австрийского клуба «Тироль» и игрока молодежной сборной России Леона Классена. В сезоне 21/22 Классен принял участие в 17 играх за австрийский клуб и сумел отдать шесть голевых передач.

Уточняется, что контракт с 21-летним защитником рассчитан до 30 июня 2025 года. У футболиста есть российское гражданство, в этом году он дебютировал за молодежную сборную России.

Читайте также:
Футбол ФК Зенит РПЛ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Боговоплощение — торжество Промысла Божия

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте