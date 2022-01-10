«Зенит» объявил о трансфере нападающего Сергеева из «Крыльев Советов»

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Петербургский футбольный клуб «Зенит» подписал нападающего Ивана Сергеева до конца сезона-2024/25. Об этом сообщили в пресс-службе команды в понедельник, 10 января.

— «Зенит» и самарские «Крылья Советов» достигли соглашения о переходе нападающего. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2024/25, — говорится в сообщении.

Форвард стал игроком самарского клуба в августе 2020 года. В ходе первого сезона он забил 40 голов в 39 играх ФНЛ, установив рекорд лиги.

В текущем сезоне Сергеев забил два мяча в Кубке России и шесть — в РПЛ. Он получил приглашение в сборную России в ноябре 2021 года, отмечается на сайте «Зенита».

30 декабря 2021 года московский футбольный клуб «Спартак» подписал защитника австрийского клуба «Тироль» и игрока молодежной сборной России Леона Классена. В сезоне 21/22 Классен принял участие в 17 играх за австрийский клуб и сумел отдать шесть голевых передач.

Уточняется, что контракт с 21-летним защитником рассчитан до 30 июня 2025 года. У футболиста есть российское гражданство, в этом году он дебютировал за молодежную сборную России.