Мельникова из-за непогоды провела восемь часов в Шереметьеве с детьми

Фото: instagram.com/melnikovadsh

Российская актриса Дарья Мельникова провела в аэропорту «Шереметьево» восемь часов из-за задержки рейсов. Об этом она сообщила в своем Instagram.

В социальной сети она опубликовала соответствующие сторис. Уточняется, что в Шереметьеве актриса провела треть дня вместе со своими детьми. Однако ни она, ни ее наследники не собирались унывать.

— Если у тебя проблема, попробуй ее решить. Не можешь решить — тогда не делай из этого проблему, — подчеркнула актриса в Instagram.

Мельникова решила скоротать время за чтением книги «Поток» психолога Михая Чиксентмихайя, а ее дети изучали детскую комнату.

10 января стало известно, что свыше 70 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. В Домодедове задержали одиннадцать рейсов и три отменили. В свою очередь в Шереметьеве были задержаны семь рейсов и двадцать четыре отменены. А в аэропорту Внуково задержали двадцать восемь рейсов.

Ранее эксперт Роман Гусаров объяснил «Вечерней Москве», кто будет платить за задержку авиарейса. По его словам, санкции для авиакомпаний из-за задержек рейса могут ужесточить.