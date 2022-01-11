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США призвали ОДКБ покинуть Казахстан по первой просьбе властей

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Казахстане
Политика
США призвали ОДКБ покинуть Казахстан по первой просьбе властей
Фото: Минобороны РФ

В Соединенных Штатах призвали ОДКБ вывести силы, которые были переброшены в Казахстан для урегулирования ситуации, когда об этом попросят местные власти. Об этом сказал представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге в понедельник, 10 января.

— Они должны покинуть Казахстан, когда его власти попросят об этом, — заявил он.

Также Прайс прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о миротворцах ОДКБ в Казахстане. Дипломат в начале января говоря о роли ОДКБ в урегулировании ситуации в стране, произнес фразу: «Когда к вам домой приходят русские, их бывает сложно заставить уйти».

Представитель Госдепа в ответ на возмущения МИД РФ отметил, что заявления госсекретаря «основаны на годах и десятилетиях исторического опыта».

— Сложно спорить с тем, что он сказал, — отметил Прайс на Youtube-канале ведомства.

При этом он отказался комментировать ответ российских дипломатов на заявление Блинкена.

МИД РФ прокомментировал высказывание Блинкена об ОДКБ в Казахстане. В ведомстве заявили, что когда в твоем доме оказались американцы, то бывает сложно остаться в живых.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.

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