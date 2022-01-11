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МВД показало видео обнаружения полицейскими пропавшего в Москве мальчика

Юлия Курганова

Происшествия
МВД показало видео обнаружения полицейскими пропавшего в Москве мальчика
Фото: moscow-live
Россия, Москва, метро Марьино Карта всех событий

В МВД показали видео момента обнаружения пропавшего в столице 14-летнего подростка. На публикуемых правоохранителями на сайте «МВД Медиа» во вторник, 11 января, кадрах видно, что ребенка нашли благодаря бдительности полицейских.

Так, один из участников патруля обнаружил в вагоне метро ребенка, который подходил по приметам пропавшего, — еще секунда, и состав бы уехал со станции. Но бдительный правоохранитель задержал отправление поезда и вывел мальчика из вагона. Оказалось, что это был тот самый ребенок.

— В кратчайшие сроки полицейские обнаружили схожего по приметам подростка на станции «Марьино», после чего отвели его в территориальное отделение полиции. В настоящее время мальчик передан родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего инцидента, — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Пропавшего на юго-востоке Москвы мальчика нашли живым вечером в понедельник, 10 января.

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