Соединенные Штаты тайно одобрили дополнительную оборонную помощь Украине

Фото: Официальный сайт Министерства обороны Украины

Администрация Соединенных Штатов одобрила дополнительную оборонную помощь Украине на 200 миллионов долларов. О принятом в конце декабря 2021 года решении не сообщалось, передает канал CNN.

— Администрация Байдена тихо одобрила дополнительные 200 миллионов долларов на оборонную помощь Украине, — сказано в сообщении телеканала.

По данным источников CNN, речь идет об ассигнованиях на те же единицы оборудования, которые США поставляли в прошлом, включая стрелковое оружие и боеприпасы. Отмечается, что решение было принято за несколько недель до начавшихся в понедельник, 10 января, переговоров России и Америки.

В материале сказано, что администрация непублично уведомила конгресс об одобрении. Некоторые официальные лица узнали об этом по секретным каналам. В настоящее время Штаты завершают предусмотренную принятым летом решением поставку оборудования на 60 миллионов долларов, передает РИА Новости.

Администрация США на разных уровнях много раз подчеркивала, что соответствующая помощь Украине будет продолжена, не уточняя деталей.

В НАТО отказались отвечать на вопрос о действиях для членства Украины. НАТО поддерживает суверенитет Украины и оказывает ей практическую поддержку.

В конце декабря сообщалось, что США выделили 20 миллионов долларов Украине на укрепление границ. Украина получила средства от США на укрепление границ с Россией и Белоруссией.