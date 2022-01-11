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В посольстве России в США пообещали и дальше проводить военные учения

Юлия Курганова

Политика
В посольстве России в США пообещали и дальше проводить военные учения
Фото: facebook.com/RusEmbUSA/

Россия не согласна с требованием первого заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман «вернуть свои войска» в казармы и пояснить, в чем цель учений у границы с Украиной. Об этом сообщило в понедельник, 10 января, в соцсети Twitter посольство РФ в США.

— Мы не понимаем логику замгоссекретаря, которая заявляет, что Россия должна «вернуть свои войска в казармы или сообщить США, какие идут учения и какова их цель», в то время как США не намерены обсуждать свои действия и численность войск в Европе, — сказано в сообщении.

Также в дипмиссии отметили, что Россия и дальше продолжит проводить учения на своей территории, так как это является «нашим выбором» и отвечает интересам безопасности страны.

Речь идет о заявлении Шерман, которое она сделала на брифинге в понедельник, 10 января. Замглавы Госдепа сообщила о заверениях РФ в ходе обсуждений гарантий безопасности в отсутствии намерений вторгаться на Украину, поскольку 100 тысяч российских военных заняты маневрами и учениями. Однако она заметила, что никто с российской стороны не уведомлял США об этих учениях. Шерман призвала Россию «вернуть войска в казармы».

10 января российско-американские переговоры по стратегической стабильности завершились в Женеве. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

Россию представляли замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Со стороны американцев на переговорах присутствовала заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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