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Легковой автомобиль и фура столкнулись на Киевском шоссе

Виктория Сикерина

Происшествия
Легковой автомобиль и фура столкнулись на Киевском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Троицкий административный округ, Киевское шоссе, 60-й километр Карта всех событий

Легковая машина и фура столкнулись на 60-м километре Киевского шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 11 января.

По его сведениям, в результате дорожной аварии фура вылетела в кювет.

Уточняется, что транспортное движение на данном участке дороги перекрыто из-за ДТП.

Вечером 10 января два грузовых автомобиля столкнулись на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). Авария случилась на 68-м километре столичной магистрали. В результате одна из машин повисла на Спасском мосту.

Статистика ГИБДД

В период новогодних праздников на дорогах столицы произошло 76 ДТП, в которых погибли шесть человек. Наиболее частыми видами ДТП традиционно остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Среди самых распространенных нарушений правил дорожного движения, которые становятся причиной аварий, — несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда и нарушение требований сигналов светофора.

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