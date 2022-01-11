В МИД ответили на критику Запада в отношении ввода сил ОДКБ в Казахстан

Фото: МИД РФ

Заявления Запада о том, что ввод сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан является нелегитимным, вызваны банальной злобой. Об этом во вторник, 11 января, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Я очень могу понять злобу и ненависть людей, которые сейчас на Западе критикуют, выражают недоумение по поводу действий ОДКБ по просьбе Казахстана, учитывая то, что они сотворили с Афганистаном, и то, как они оттуда вываливались, — сказала представитель ведомства.

Накануне бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что страны Запада «взбесил» ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан, потому что государства проявляют большой интерес к нему и инвестируют в экономику значительные средства. По его словам, иностранные силы имеют непосредственное отношение к происходящему в Казахстане — они или устроили беспорядки, или имеют к ним причастность. Это сделано для создания «рычага давления на Россию перед ее переговорами с США».

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.