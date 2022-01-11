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Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев скончался в возрасте 70 лет

Полина Долганова

Общество
Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев скончался в возрасте 70 лет
Фото: Союз биатлонистов России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону и заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Алябьев скончался на 71-м году жизни во вторник, 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России.

— Не стало двукратного олимпийского чемпиона, Заслуженного мастера спорта Анатолия Николаевича Алябьева. Совсем недавно, 12 декабря прошлого года, Алябьев отметил 70-летний юбилей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича, — говорится в сообщении.

Спортсмен родился 12 декабря 1951 года в Волгоградской области.

На Олимпийских играх 1980 года Алябьев одержал победу в индивидуальной гонке на 20 километров. По воспоминаниям спортсмена, особенно тяжело ему дался последний выстрел на последнем огневом рубеже. Биатлонист прицеливался на протяжении 43 секунду и в итоге попал.

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