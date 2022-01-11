СМИ: Двух человек задержали в Латвии по подозрению в сотрудничестве с разведкой РФ

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Спецслужбы Латвии в прошлом году задержали двух человек по подозрению в долгом сотрудничестве с российской военной разведкой и предоставлении ей секретных данных о сфере обороны республики. Об этом во вторник, 11 января, сообщает агентство ЛЕТА.

По данным латвийских спецслужб, задержанные встречались с российскими разведчиками на территории РФ.

Обоим лицам был присвоен статус подозреваемых. В настоящее время они содержатся под стражей.

30 декабря 2021 года латвийская Служба госбезопасности передала правоохранителям материалы одного из двух уголовных дел с просьбой возбудить преследование в отношении одного из подозреваемых.

24 декабря военнослужащего, который представляет Западный военный округ, арестовали в Воронежской области по подозрению в государственной измене. Мужчина работал на разведку Украины и собирал информацию о деятельности российских вооруженных сил.

В августе ФСБ задержала в Туле украинца, который собирал секретные данные о новейших образцах оружия по заданию украинской разведки. По данным службы, гражданин Украины по заданию разведывательных служб искал сотрудников российской обороны из «числа секретоносителей».