Названы самые популярные места отдыха в Подмосковье в новогодние каникулы

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Глава Минкультуры Подмосковья Елена Харламова рассказала о самых популярных среди жителей и гостей региона развлекательных местах в период каникул.

Список популярных мест возглавил парк «Патриот» с самым большим катком, который посетило около пятидесяти восьми тысяч человек за новогодние праздники.

Также большой популярностью пользовались горнолыжные курорты Дмитрова — их посетили около 230 тысяч человек. Многие выбрали в качестве места прогулок усадьбу «Архангельское».

Кроме того, около 138 тысяч гостей побывали на праздничной елке Федерации бокса России, передает портал «Подмосковье сегодня».

Всего за новогодние каникулы Подмосковье посетили два миллиона туристов, что на 20 процентов больше, чем в 2021 году.

Ранее глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что участие в фестивале «Путешествие в Рождество» приняли 104 компании малого и среднего бизнеса: 62 участника торговой программы и 42 — из сферы общепита. В фестивале участвуют предприятия из 16 российских регионов.