Дом по реновации на юге столицы украсят металлическими наличниками
Жилой дом по программе реновации жилищного фонда на юге Москвы украсят металлическими наличниками. Об этом рассказал во вторник, 11 января, главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Он отметил, что общая площадь здания составит порядка 12,5 тысячи квадратных метров.
— Здание выполнят в натуральном кофейном оттенке, с облицовкой клинкерной плиткой, в качестве интересной детали выступят металлические наличники на окнах. Их изготовят из оцинкованных листов и покрасят. Также архитектурный облик дома дополнят корзины под кондиционеры, — заявил специалист.
Кузнецов добавил, что современный жилой комплекс появится на Пролетарском проспекте. Дом, о котором идет речь, оборудуют подземной автостоянкой. На первом этаже новостройки организуют помещения общественного назначения.
Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что специалисты выполнят фасады дома по реновации на Бакунинской улице в центре города в белом цвете. По словам эксперта, двухсекционную новостройку возведут по индивидуальному проекту.