Политолог Кулик объяснил, чем для Украины могут быть опасны переговоры России и США

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Проведение переговоров между Москвой и Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности является «неблагоприятным звоночком» для Киева. Такое мнение выразил политолог Виталий Кулик.

По его словам, Россия и США могут обсуждать Украину с точки зрения раздела областей влияния.

По мнению политолога, в данном случае встает вопрос о существовании зон с исключительными интересами обеих сторон.

— То есть это не в пользу Украины, ведь именно здесь будет происходить основной театр событий, — отметил специалист.

Он также призвал Украину с осторожностью изучать информацию об итогах переговоров, чтобы не допустить невыгодных для себя действий, передает издание «Главред».

10 января российско-американские переговоры по стратегической стабильности завершились в Женеве. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

Россию представляли замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Со стороны американцев на переговорах присутствовала заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.