Ученые назвали четыре ранних признака дефицита витамина D

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Нехватка витамина D в организме может привести к различным проблемам со здоровьем, в том числе и к деформации костей. Об этом заявили ученые из клиники в Кливленде.

По их словам, существует четыре признака, по которым можно определить недостаток данного микроэлемента.

Так, специалисты заверили, что к главным признакам дефицита вещества можно отнести боли в костях, усталость, мышечную слабость и перепады настроения.

Наиболее часто люди с нехваткой витамина D ощущают боли в пояснице и в костях, пояснили эксперты.

Они добавили, что одним из признаков недостатка вещества может быть депрессия, которая также характеризуется изменением настроения.

Накануне ученые установили, что постоянное употребление обработанного мяса увеличивает риск развития слабоумия на 44 процента. Исследователи уточнили, что такие продукты, как колбасы, ветчина и бекон, способны увеличить риск развития деменции и болезни Альцгеймера.