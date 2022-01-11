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Названы два основных сценария динамики курса рубля в январе 2022 года

Ирина Игнатенко

Экономика
Названы два основных сценария динамики курса рубля в январе 2022 года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман озвучил два основных сценария динамики курса рубля в январе 2022 года.

Первый — базовый, подразумевает, что уровень конфронтации России с США в этом месяце останется на прежнем уровне или даже немного снизится. Второй подразумевает, что уровень конфронтации России с США вырастет.

По словам эксперта, в первом случае российская валюта будет склонна к медленному возвращению утраченных в последние несколько месяцев позиций. Этому будет способствовать и благоприятная конъюнктура на нефтяном и фондовом рынках. При этом потенциал укрепления рубля ограничен отметками 73,5–74,5 за доллар. Для более значительного роста нужна геополитическая разрядка.

В случае второго сценария, если после переговоров с США и НАТО 10–12 января напряженность в отношениях с Россией продолжит нарастать, курс российской валюты будет склонен к обновлению минимума 2022 года и составит 77 рублей за доллар, передает Life.ru.

5 января курсы доллара и евро достигли максимальных показателей с сентября 2021 года.

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