Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса еще 2692 пациента

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 2692 человека от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы во вторник, 11 января.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 893 867 пациентов.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 4635 новых случаев заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 787, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 463.

Еще 68 пациентов за сутки скончались, говорится в сообщении.

Фото: Оперштаб

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 17 525 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 13 процентов заболевших не имели клинических симптомов болезни. Также после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели 25 216 пациентов.

В конце декабря прошлого года заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что свыше 1,4 миллиона москвичей старшего возраста сделали прививку от коронавирусной инфекции с начала 2021-го. По словам заммэра, каждый третий из вакцинировавшихся пожилых горожан уже прошел ревакцинацию.