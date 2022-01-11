Экономист рассказал, чего ждать от новых санкций США

Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Конгресс США до 14 января обсудит введение новых санкций против России. Как рассказал «Вечерней Москве» руководитель направления экономики и финансов Института современного развития Никита Масленников,, новые санкции будут связаны с утверждением оборонного бюджета. Однако, эти ограничения скорее ударят по жизни самих европейцев.

— Сейчас можно лишь сказать, что санкции скорее проблема европейцев, чем наша: цена газа у них уже превысила 2000 долларов за 1000 кубометров. Зима приближается к разгару, настали холода, начинаются пиковые нагрузки в связи с Рождеством, и такой подарок от американских конгрессменов жителям Европы выглядит странно

Масленников уверен, если санкции по «Северному потоку — 2» будут касаться физических лиц и компаний, то беспокоиться не стоит.

В начале января издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Министерство торговли Соединенных Штатов может запретить экспорт в Россию любых потребительских товаров, которые используют произведенную или разработанную в США электронику, в случае нападения РФ на Украину. Отмечается, что ограничения коснутся смартфонов, компьютеров, холодильников, посудомоечных машин и другой электротехники.

По данным издания, США также рассматривают санкции против крупных российских финансовых институтов, которые полагаются на международные денежные переводы, ограничения на российские истребители, системы ПВО, противоспутниковой обороны и космические системы и санкции, связанные с инновационными технологиями, такими как искусственный интеллект и квантовые вычисления.