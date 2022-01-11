Тело пропавшей восемь лет назад девочки нашли под Нижним Новгородом

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Тело 15-летней девочки Насти К., которая пропала восемь лет назад, нашли в Нижегородской области. Об этом во вторник, 11 января, сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что девочка с синдромом Дауна пошла прогуляться и так и не вернулась домой. На поиски ребенка тогда отправились волонтеры, полиция и местные жители.

Четыре месяца назад грибник нашел в лесу рядом с поселком Гидроторф скелет человека. По данным экспертизы, останки принадлежат пропавшей девочке.

В полиции уточнили, что останки девочки нашли всего в 2,5 километра от ее места проживания. В процессе поисков волонтеры много раз прочесывали эту территорию.

В настоящее время следователям предстоит выяснить, почему тогда тело девочки найти не удалось.

В конце декабря в Дубне насмерть замерз мальчик с отклонениями в развитии. Утром 27 декабря школьник отправился на учебу на автобусе. Выйдя на остановке, мальчик пошел в сторону района Левого берега города Дубны. При этом ни до учебного заведения, ни до дома ребенок не дошел. Его тело было обнаружено без видимых признаков насильственной смерти рядом с рекой Южная Канава. Предполагается, что школьник скончался от обморожения.