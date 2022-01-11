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Ученые обнаружили у кошек похожую на COVID-19 болезнь

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Ученые обнаружили у кошек похожую на COVID-19 болезнь
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Американские ученые из Университета Теннесси пришли к выводу, что в популяции домашних кошек может циркулировать опасная и похожая на коронавирус инфекция. Соответствующую научную работу опубликовали на портале bioRxiv во вторник, 11 января.

Исследователи определили, что в 70 процентах случаев у животных имелись антитела к одному из доменов COVID-19. При этом образцы биоматериала специалисты взяли еще до начала пандемии коронавируса.

По мнению ученых из Соединенных Штатов, кросс-реактивные антитела образовались из-за контакта питомца с другим вирусом, чем S-белок схож с белком коронавирусной инфекции, передает РИА Новости научный материал.

До этого стало известно, что кашель, выделения из носа, сонливость и тяжелое дыхание у домашних животных могут быть вызваны коронавирусом. Точный диагноз могут поставить в ветклиниках: у питомца специалист возьмет мазок из носа и сделает анализ.

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что новый штамм COVID-19 «омикрон» может иметь некоторые особенности мутации. Так, например, возможно, что его мутация произошла в популяции крупных животных, а после передалась человеку.

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