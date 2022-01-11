Экономисты прокомментировали возможное появление в России продуктовых карточек

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11 января экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг сообщил, что повышение цен на продукты может привести к тому, что в России введут продуктовые карточки для малообеспеченных граждан. Экономисты прокомментировали возможное введение продуктовых карточек.

Экономист и аналитик Николай Кульбака отметил, что продуктовые карточки — достаточно распространенный в мире способ поддержки малоимущих слоев населения, который используется в разных странах. Введение их в России не станет чем-то революционным.

Кульбака подчеркнул, что даже если в России и обратятся именно к такому способу поддержки населения, то его не стоит сравнивать с мерами, принятыми в 40-е годы, в период войны, — система будет совершенно другой, передает «360».

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов высказал иную точку зрения. По его мнению, продовольственные карточки «уничтожат экономику России и лишат россиян мотивации к трудовой деятельности».

Он отметил, что существуют более эффективные меры поддержки малоимущих слоев населения. Например, по его мнению, стоит увеличить количество постоянных рабочих мест в бюджетном секторе и поднять заработные платы, передает ОСН.