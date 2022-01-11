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Подмосковный вор в законе предстанет перед судом

Георгий Соланович

Происшествия
Подмосковный вор в законе предстанет перед судом
Фото: Pexels / Sora Shimazaki

Перед судом предстанет житель Подмосковья, который обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, еще в 2011 году за ранее неоднократно судимым обвиняемым по прозвищу «Циркач» было закреплено положение «вор в законе». До момента задержания подмосковный житель занимался пропагандой криминальной субкультуры, покровительствовал преступникам и оказывал большое влияние на криминогенную обстановку на территории Московской области.

В ближайшее время головное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд.

11 января стало известно, что трое бывших сотрудников управления по вопросам миграции предстанут перед судом. Они обвиняются в организации незаконного въезда иностранных граждан на территорию РФ.

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