Более 300 случаев заболевания «омикроном» зафиксировали в России

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Штамм коронавируса «омикрон» был выявлен у 305 россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 11 января.

— На сегодняшний день в нашей базе материал от 305 человек, количество последовательностей чуть больше — туда попадают все последовательности выявленные, даже если гражданин тестируется и секвенируется повторно. Это 305 человек, 49 случаев — из двух очагов, которые мы уже зарегистрировали в двух студенческих общежитиях в регионах РФ, — рассказала главный санитарный врач.

Очаги заболевания на сегодняшний день закрыты, уточнила она. Случаи завоза «омикрона» в Россию зафиксировали из ОАЭ, Турции и Великобритании, а также еще 22 стран, приводит слова Поповой РИА Новости.

30 декабря 2021 года руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает привитых людей от смертности в 130 раз эффективнее по сравнению с непривитыми. Препарат бустирует другие вакцины и усиливает их эффект, в том числе повышает эффективность американских РНК-вакцин, подчеркнул он. «Спутник» является самым эффективным в мире по борьбе с новым вариантом «омикрон», заключил глава фонда.