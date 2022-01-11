Сергей Собянин поблагодарил городские службы за безаварийную работу в новогодние праздники

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В период новогодних праздников Комплекс городского хозяйства Москвы работал без происшествий. Мэр столицы Сергей Собянин поблагодарил всех работников коммунальных и энергетических служб города на заседании президиума правительства Москвы.

— Празднование Нового года и Рождества прошло в доброй и теплой атмосфере, без аварий и происшествий. За это большое спасибо сотрудникам всех городских служб, которые в круглосуточном режиме трудились в эти дни, — сообщил мэр.

Так, например, за праздничные дни в столице прошло три сильных снегопада. С их последствиями быстро справились 10,5 тысячи единиц специализированной снегоуборочной техники.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в новогодние праздники в городе было установлено более 4,5 тысячи световых объемно-декоративных конструкций. Также улицы Москвы украшали более тысячи искусственных елей, а на рекламных носителях разместили 1600 поздравительных новогодних и рождественских плакатов.

Также, подчеркнул Бирюков, 4099 объектов зимней инфраструктуры все еще продолжают действовать для жителей и гостей столицы, передает официальный сайт мэра Москвы.

В воскресенье, 9 января, Сергей Собянин сообщил, что за 2021 год в Москве ввели в эксплуатацию 15,1 миллиона квадратных метров недвижимости. Также глава города рассказал о работе по сохранению исторического наследия Москвы.