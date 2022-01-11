Следователи в Новосибирске навестили девочку, оставленную на холоде в коробке

Фото: moscow.sledcom.ru / СК РФ по городу Москве

Сотрудники Следственного комитета России навестили в новосибирской больнице новорожденную девочку, оставленную ранее в коробке на обочине дороги. Об этом во вторник, 11 января, сообщили в пресс-службе СК России в своем официальном Instagram-аккаунте.

По словам представителя ведомства, сотрудники регионального следственного управления СК России навестили девочку, находящуюся под медицинским наблюдением в Детской городской клинической больнице № 4 имени В. С. Гераськова.

Офицеры СК передали для малышки необходимые вещи и предметы для ухода за ней, а также пообщались с медицинскими работниками по вопросам состояния ее здоровья и оказываемой помощи.

Видео: Sledcom_rf/Instagram

Инцидент, о котором идет речь, произошел 10 января в Новосибирской области. На обочине дороги прохожие нашли коробку с младенцем. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

Родителей ребенка ищут.

В сентябре 2021 года «ВМ» писала о похожем случае. Младенца обнаружили лежащим в помещении мусоропровода в доме на Литовском бульваре в Москве. Девочку сразу передали врачам.

Сейчас девочка находится под наблюдением врачей в Четвертой детской городской клинической больнице, следует из поста Следственного комитета РФ в Instagram.