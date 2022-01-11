Попова оценила заразность штамма коронавируса «омикрон»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Человек с штаммом коронавируса «омикрон» способен распространять заболевание на вторые сутки после заражения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 11 января.

— С учетом того что инкубационный период у «омикрона» короче, чем у предшествующих штаммов, после инфицирования человек может быть заразным для окружающих уже буквально через сутки-двое, а симптомы заболевания наступят позже, на третьи-пятые сутки, — рассказала главный санитарный врач.

Людям следует оставаться дома и обращаться за медицинской помощью при ухудшении самочувствия, подчеркнула она. При этом работодателям следует не допускать на рабочее место сотрудников с симптомами ОРВИ, приводит слова Поповой ТАСС.

30 декабря 2021 года руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает привитых людей от смертности в 130 раз эффективнее по сравнению с непривитыми. Препарат бустирует другие вакцины и усиливает их эффект, в том числе повышает эффективность американских РНК-вакцин, подчеркнул он. «Спутник» является самым эффективным в мире по борьбе с новым вариантом «омикрон», заключил глава фонда.