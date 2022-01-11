Названы женские типы личности, которые нравятся богатым мужчинам

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Эксперты назвали пять женских типов личности, которые больше всего привлекают богатых мужчин.

Первый тип — «зажигалка». Вечная оптимистка, полная сил. Каждому мужчине будет приятно и полезно находится в ее компании, заряжаясь позитивной энергией. После «зажигалки» следует представительница «королевских кровей». Ей не нужны ни дорогие подарки, ни огромные букеты цветов. Она сама выберет себе мужчину и не испугается большого числа конкуренток.

Третий тип личности, привлекающий богачей, — «эгоистичная красавица». Всегда в прекрасной форме и красивом наряде. Именно такая эпатажность привлекает мужчин. Следом за эгоисткой идет «охотница». Женщины с таким характером всегда достигают того, чего пожелают. Такие персоны вызывают уважение и привлекают внимание мужчин.

Последний, по мнению Femmie.ru, выигрышный для женщин тип личности — «умница». Она изящна, умна и красива. Такой спутницей сможет гордиться любой мужчина.

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