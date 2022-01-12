Посол РФ в США Антонов призвал Штаты отказаться от агрессивной риторики в адрес Москвы

Фото: Пресс-служба Совфеда

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов обратился к Вашингтону с просьбой поменять риторику в адрес РФ и отодвинуть военные мощности от ее границ. Об этом говорится в заявлении дипломатической миссии, которое было опубликовано в Facebook.

По словам политика, руководству США стоит задуматься о том, в каком мире будут жить будущие поколения.

— Для этого надо сделать совсем немного — уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от российских границ, — отметил Антонов.

Он также добавил, что Москве некуда отступать, потому как НАТО хочет занимать доминирующее положение не только на суше, но и в акватории, а также в воздушном пространстве.

Посол уточнил, что Россия не даст возможность кому-либо подрывать ее независимость, передает ТАСС.

10 января российско-американские переговоры о гарантиях безопасности завершились в Женеве. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

Россию представляли замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Со стороны американцев на переговорах присутствовала заместитель госсекретаря Венди Шерман.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.