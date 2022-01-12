Доходный дом Аминезарба на Старой Басманной улице капитально отремонтировали

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

старая басманная 15 с2 Карта всех событий

В столице завершился капитальный ремонт доходного дома персидского подданного Аджи-Мамеда Усейна ага Аминезарба. Он находится по адресу: Старая Басманная улица, дом 15, строение 2. Об этом в среду, 12 января, сообщили в городском Фонде капитального ремонта.

— В Басманном районе капитально отремонтировали уникальный дом 1902 года постройки. В рамках работ был приведен в порядок фасад жилого дома: тщательно зачищена вся старая штукатурка, приведены в порядок все выветренные швы и разрушенная местами кирпичная кладка, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, отмечается, что фасад здания оштукатурили в нежно-фиалковый цвет, а все его декоративные элементы привели в порядок. В здании обновили все коммуникации — установлены новые системы водоотведения, отопления, электро- и водоснабжения.

Доходный дом построен по заказу персидского подданного Аминезарба. Он вел торговлю хлопком, шелком и маслом, решил расширить свое дело и открыть представительство в Москве, для чего и было построено здание со складами. Доходный дом является памятником архитектуры в стиле модерн.

До этого в столичном Фонде капитального ремонта (ФКР) сообщили, что специалисты завершают капитальный ремонт здания, расположенного на улице Мясницкой, 21, строение 18, которое было построено 110 лет назад. Изначально в красном восьмиэтажном здании располагался доходный дом. Его возвели по проекту архитектора Николая Курдюкова в 1912 году.