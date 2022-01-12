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Нежилой объект недвижимости на севере столицы изымут для государственных нужд

Виктория Сикерина

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Нежилой объект недвижимости на севере столицы изымут для государственных нужд
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Базовская улица, 15к1 Карта всех событий

Нежилой объект недвижимости изымут для государственных нужд в районе Западное Дегунино в Северном административном округе (САО) Москвы. Такое распоряжение подписали в столичном Департаменте городского имущества.

В ведомстве отметили, что здание расположилось по адресу: Базовская улица, дом 15. Сейчас право собственности на него принадлежит юридическому лицу.

— Изъять для государственных нужд — для целей, указанных в Адресной инвестиционной программе Москвы на 2021–2024 годы: «Дороги и городские инженерные коммуникации для квартала района Западное Дегунино, улица Базовская, дом 15», нежилое здание (объект недвижимого имущества) с кадастровым номером 77:09:0002016:1947, — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что власти столицы изымут два земельных участка для проведения работ по реконструкции улицы Верхние Поля. Собственность, которую на время заберут у правообладателей, также входит в адресную инвестиционную программу Москвы на 2021–2024 годы.

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