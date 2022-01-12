Володин сравнил США со слоном в посудной лавке из-за разрушения мировой безопасности

Фото: Пресс-служба Госдумы

Соединенные Штаты похожи на слона в посудной лавке, который разрушает систему обеспечения безопасности в мире. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

— Сегодня Вашингтон как слон в посудной лавке — разрушает систему обеспечения международной безопасности, которую долго и основательно возводили, чтобы избежать повторения Второй Мировой войны, — написал политик.

Он также добавил, что именно Штаты в одностороннем порядке вышли из важных мировых соглашений, которые позволяли сохранять международный баланс.

10 января российско-американские переговоры о гарантиях безопасности завершились в Женеве. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.