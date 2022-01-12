Врач назвал сроки «падения» штамма коронавируса «омикрон» в мире

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Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» займет в мире доминирующие позиции, однако до конца текущего года он столкнется с упадком. Об этом в среду, 12 января, заявил врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.

Он напомнил, что штамм коронавируса «дельта», который бушевал в мире в прошлом году, перестал вызывать серьезных опасений к концу года.

— Все было вокруг этого одного штамма. Я думаю, что, наверное, в 2022 году будет восхождение и падение «омикрона», — пояснил специалист.

Он добавил, что информации о том, какой штамм станет доминировать в будущем, пока нет.

Водовозов заключил, что вариант COVID-19 «омикрон», безусловно, не исчезнет через год полностью, штамм будет мутироваться и продолжать существовать, передает радио Sputnik.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире увеличилось на 71 процент за минувшие две недели. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в четверг, 6 января. Она отметила, что за прошедшую неделю в ВОЗ направили сведения о 9,5 миллиона новых случаев коронавируса, однако реальные данные могут быть значительно выше.