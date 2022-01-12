Редкого дальневосточного леопарда впервые зафиксировали восточнее Транссиба

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Редкого дальневосточного леопарда впервые за всю историю исследований зафиксировали на востоке от Транссибирской магистрали с помощью фотоловушек. Об этом в среду, 12 января, сообщили в Амурском филиале WWF.

По данным специалистов, это открытие может говорить о том, что популяция животного движется к своим историческим территориям — на восток.

— Дальневосточный леопард попался на фотоловушки WWF России и фотографа Игоря Метельского в охотхозяйстве «Северная» в Надеждинском районе Приморского края, — говорится в сообщении.

На видео можно рассмотреть крупного самца леопарда, который абсолютно здоров на вид и активно метит территорию.

На кадрах также можно расслышать свист пятнистого оленя.

Дальневосточные леопарды в России обитают исключительно на юго-западе Приморья. Основная их численность сконцентрирована в национальном парке «Земля леопарда», передает РИА Новости.

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