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Строители начали возведение будущей станции четвертого маршрута МЦД Ольгино

Виктория Сикерина

Город
Строители начали возведение будущей станции четвертого маршрута МЦД Ольгино
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Лианозово Карта всех событий

Специалисты начали строительство будущей станции четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) в среду, 12 января.

В столичном перевозчике отметили, что строители также приступили к ремонту остановочного пункта Лианозово на первом диаметре.

— Ольгино расположится между платформами Кучино и Железнодорожная» Горьковского направления, — заявили в пресс-службе.

На строящейся станции возведут «островную» платформу с навесом во всю длину. Такая мера позволит защитить пассажиров от осадков. Также здесь предусмотрено строительство моста-конкорса общей площадью более двух тысяч «квадратов», что обеспечит выход на платформу и соединит улицу Молодой Ленинец и Носовихинское шоссе.

Также на станции Ольгино появится оборудование для комфортного пребывания горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Для них установят лифты и эскалаторы.

— Перенаправление части пассажиропотока на временную платформу Ольгино даст возможность приступить к масштабной реконструкции конечной станции «Железнодорожная» будущего МЦД-4, — добавили в МЖД.

При этом безопасная и современная станции появится после реконструкции Лианозово первого маршрута МЦД.

— Новые платформы будут перенесены в сторону области почти на 100 метров. После окончания строительства старый одноуровневый переход будет демонтирован, — приводятся слова начальника МЖД Михаила Глазкова в сообщении на официальном сайте пресс-службы.

Во вторник, 11 января, в интервью «ВМ» мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что открытие новых МЦД-3 и МЦД-4 запланировано на 2023–2024 годы.

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