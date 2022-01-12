Терапевт рассказал, как помочь организму справиться с последствиями перепадов давления

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Во время перепадов атмосферного давления метеочувствительным людям стоит следить за своим самочувствием и периодически измерять артериальное давление, чтобы вовремя принять меры. Об этом сообщил врач-терапевт Андрей Звонков.

Специалист отметил, что если человек на постоянной основе принимает какие-либо лекарственные препараты, необходимо строго соблюдать дозировку и время приема.

Кроме того, можно пить брусничный или ромашковый чай. Врач также советует пересмотреть свой рацион — это тоже одна из мер профилактики.

— Нужно ограничить потребление соли, особенно солений. Все магазинные продукты, которые мы едим, это и колбаса, сосиски, селедка, пельмени, содержат соль и натрий. Самый главный враг гипертоника – натрий. Это все усиливает артериальное давление и способствует задерживанию воды в организме, — отметил врач в комментарии РИАМО.

Андрей Звонков добавил, что при плохом самочувствии, связанным с давлением, можно получить консультацию у диспетчерской службы скорой медицинской помощи.

До этого кардиолог рассказала, как пережить резкий спад атмосферного давления.