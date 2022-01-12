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Число пассажиров в аэропорту Внуково выросло на 26 процентов в новогодние каникулы

Ирина Игнатенко

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Число пассажиров в аэропорту Внуково выросло на 26 процентов в новогодние каникулы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Количество пассажиров в аэропорту Внуково увеличилось на 26 процентов за период новогодних каникул и составило более 568 тысяч человек.

— За период с тридцатого декабря 2021 года по девятое января 2022 года международный аэропорт Внуково обслужил 4969 рейсов и 568 255 пассажиров. Это выше прошлогодних показателей на 23,1 процента и 26,1 процента соответственно, — сообщили в комментарии РИАМО сотрудники пресс-службы компании.

Аэропорт Внуково является одним из четырех основных аэропортов в столичном регионе. Каждый год в аэропорту обслуживается более 170 тысяч рейсов российских и иностранных авиакомпаний. На сегодняшний день маршрутная сеть аэропорта Внуково охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки.

Ранее стало известно, что терминал F международного аэропорта Шереметьево закроется на неопределенный срок с тридцатого декабря. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы компании. С этого времени в терминале буту осуществлять технологические работы.

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