Столичные врачи вылечили от коронавируса за сутки 2826 человек

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В столице за сутки вылечились от коронавируса 2826 человек. Об этом в среду, 12 января, сообщили в оперштабе Москвы.

Таким образом всего за время пандемии столичные врачи вылечили от болезни 1 896 693 пациента.

Фото: telegram / Оперштаб Москвы

За сутки заразились COVID-19 в Москве еще 4008 человек. Из них 777 доставили в больницу. Количество смертельных случаев составило 66. К аппарату ИВЛ подключены 500 человек, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

До этого во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что за последнюю неделю в мире выявили рекордное количество случаев заражения коронавирусной инфекцией — 15,1 миллиона. Общее количество заболевших в период с 3 по 9 января составляет 15 154 166.

За это время от COVID-19 скончался 43 461 гражданин.

Наибольший прирост заболеваемости был отмечен за неделю в Европе. Там оказались инфицированы 7,1 миллиона человек.

Накануне глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что в ближайшие шесть–восемь недель штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» будут инфицированы более половины населения Европы.