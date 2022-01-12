Эксперты предрекли Петербургу новые погодные аномалии

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В последнее время в Северо-Западном регионе увеличилось число природных катаклизмов. За последний год петербуржцы пережили штормы, наводнения, аномальную жару, холода и обильные снегопады, а нынешняя зима, скорее всего, войдет в число самых снежных за последние годы.

По мнению директора программы «‎Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексея Кокорина, происходящее говорит о том, что из-за активных действий человека в регионе раскачалась климатическая система.

— В Петербурге и мире в целом происходит вызванная небольшим усилением антропогенного парникового эффекта раскачка климатической системы. Человек немного усилил парниковый эффект, процентов на пять, сжигая ископаемое топливо. Тем самым он раскачал климатическую систему, — отметил Кокорин в комментарии «Невским новостям».

Климатолог Андрей Киселев добавил, что количество погодных аномалий, которые принесли заметный ущерб экономике или благополучию людей, выросло по сравнению с концом прошлого века примерно в два раза.

Основная причина увеличения числа погодных аномалий — потепление. Оно вызывает ряд процессов, результатом которых становятся неестественные для региона климатические сюрпризы. Подобная тенденция, по словам специалиста, продолжится и в дальнейшем.

В настоящее время на улицах Санкт-Петербурга образовались большие сугробы, дороги покрыты льдом. В городе выросло число аварий и дорожных заторов. Также многие обращаются в травмпункты после падений на скользких дорогах, передает ФАН.

Ранее климатолог предрек погодные аномалии по всей России.