Мужчину ранили ножом в шею и спину в лесополосе на юге Москвы

Фото: mos.ru/Максим Денисов

Россия, Москва, Сумской проезд, 29 Карта всех событий

Сотрудники полиции нашли раненного ножом в шею, спину и туловище 30-летнего мужчину в лесополосе на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД России по городу в среду, 12 января.

По данным ведомства, инцидент произошел по адресу: Сумской проезд, дом 29. Прибывшие сотрудники МВД обнаружили молодого человека с колото-резаными ранениями. Пострадавшим оказался уроженец Оренбургской области.

Вечером этого же дня сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении преступления.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В понедельник, 10 января, стало известно, что росгвардейцы задержали гостей из ближнего зарубежья, которые напали с ножом на посетителей одного из столичных развлекательных заведений.