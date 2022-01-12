Здание кинотеатра «Спутник» в Лефортове будет капитально отремонтировано

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Солдатская улица, 15 Карта всех событий

В столичном районе Лефортово капитально отремонтируют здание кинотеатра «Спутник». Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов со ссылкой на его председателя Валерия Леонова.

— Открывшийся в 1958 году кинотеатр «Спутник» всегда был одним из излюбленных мест жителей района Лефортово. Однако на данный момент здание несколько устарело как в эстетическом смысле, так и в техническом, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что специалисты Москомэкспертизы уже согласовали план работ. Обновленный кинотеатр расположился в доме № 15 на Солдатской улице и будет состоять из четырех современных кинозалов.

Специалисты заменят окна, двери, подоконники, полы, перегородки, кровлю, водостоки и перила у лестниц. Внутренняя отделка также значительно изменится. Кинозалы будут вмещать 48, 64, 137 и 12 посетителей. Кроме них, спроектированы фойе, вестибюль, гардероб, кассы и административные помещения.

В декабре сообщалось, что на северо-востоке столицы отремонтируют фасад, кровлю и витражи в спортивной школе в Олонецком проезде. Здание школы располагается по адресу Олонецкий проезд, дом 5, Бабушкинский район, СВАО.