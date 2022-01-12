В Германии не исключили отключения Telegram в качестве крайней меры

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Глава МВД Германии не исключает возможность блокировки Telegram на территории страны в том случае, если никакие меры не подействуют на разработчиков. Об этом она рассказала в интервью немецкой газете Die Zeit.

По ее словам, в ФРГ хотят, чтобы мессенджер назначил своего официального представителя, который будет отвечать за действия платформы в стране. Такое лицо также необходимо для того, чтобы из Telegram можно было оперативно удалять нелегальный контент.

— Мы не можем просто так это исключать. Отключение было бы серьезным шагом и, абсолютно точно, крайней мерой, — заявила представитель ведомства.

Она также добавила, что в данном вопросе необходимо прибегать к единому европейскому подходу по регулированию деятельности социальных сетей, потому как одна Германия не в силах что-либо изменить.

24 декабря Таганский суд Москвы назначил компании Meta оборотный штраф в 1,9 миллиарда рублей. Еще одним решением суд оштрафовал американскую компанию Google более чем на семь миллиардов рублей по административному делу о неудалении запрещенной информации.

26 октября Роскомнадзор внес мессенджер Telegram и сервис LiveJournal в реестр социальных сетей. В феврале, как уточнили в ведомстве, в России вступил закон о самоконтроле социальных сетей.