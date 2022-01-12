«Он не выходит, он лежачий совсем»: соседка Куравлева рассказала о состоянии артиста

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев, который накануне был госпитализирован и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице в Коммунарке, много лет не выходил из дома. Об этом рассказала соседка актера.

— Он много лет уже не выходит из дома. Говорят, что его даже в санаторий куда-то отправили. Так что его тут нет сейчас. Он не выходит, он лежачий совсем, — уточнила женщина.

Она отметила, что все это время за актером ухаживала его родная дочь Екатерина. Узнать у наследницы Куравлева о его состоянии практически невозможно: она крайне нелюдима и не желает обсуждать личную жизнь с посторонними.

Согласно данным консьержа дома, в котором проживал артист с дочерью, в дом престарелых Куравлева перевезли уже очень давно. Все это время о состоянии актера ничего не было известно, передает Пятый канал.

10 января стало известно, что Куравлев находится в реанимации. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов. Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба они показали отрицательный результат.