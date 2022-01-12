Песков: Россия продолжит проводить военные учения на своей территории

Фото: Администрация президента РФ

Россия продолжит проводить военные учения на своих территориях. Нет никакой связи между изменением в расположении войск и переговорами с Западом. Об этом в среду, 12 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы говорим все-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны, военное строительство и военные учения продолжались, продолжаются и будут продолжаться, это обычная практика любых вооруженных сил, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Накануне газета The New York Times опубликовала карту возможного расположения ВС РФ на российско-украинской границе. Как заявили в издании, карта составлялась на основе данных чиновников с Украины и из стран Запада. Также в составлении материала принимали участие независимые военные аналитики, которые анализировали спутниковые снимки. Из карты следует, что в настоящее время вдоль границы с Украиной находятся 100 тысяч военных.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны. Данный регион, как напоминает издание, находится рядом с Японией и США. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий.