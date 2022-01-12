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Эксперт: Падение мировых цен на зерно не затронет экспорт российской пшеницы

Ирина Игнатенко

Экономика
Эксперт: Падение мировых цен на зерно не затронет экспорт российской пшеницы
Фото: pixabay.com/ru

Мировые цены на пшеницу в сравнении с осенними показателями упали на 43 доллара за тонну. Но подобная ситуация не повлияет на экспорт российского зерна, поскольку наша страна поставляет на мировой рынок продукцию высшего сорта, которая в дефиците всегда. Такое заявление сделал владелец крупного бренда Дмитрий Кочетков.

По мнению эксперта, падение цен на зерно — это временное явление, а не продолжительная тенденция. Временное снижение можно объяснить сезонностью, так как во многих странах южного полушария был собран большой урожай.

— Тем не менее оценивать падение цен в категории «пшеница» без разбивки по сортам — неправильно, картина получится неточной. Поясню: за прошедший год цены на мягкие сорта пшеницы выросли на 6–8 процентов, на твердые — на 30 процентов. То есть разница серьезная, — отметил Кочетков в комментарии ФАН.

Он добавил, что в мире практически всегда наблюдается недостаток зерна и муки высшего сорта. А в России доля пшеницы высшего сорта в собранном объеме выше. Поэтому, по словам эксперта, Россия продолжает усиливать свои позиции на мировом рынке продовольствия.

Ранее стало известно, что новый сорт пшеницы начали выращивать в Московской области.

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