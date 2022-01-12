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Юрист рассказала о наказании за ложное сообщение о теракте

Георгий Соланович

Общество
Юрист рассказала о наказании за ложное сообщение о теракте
Фото: Pixabay

Передача ложных сведений о терактах грозит лишением свободы до десяти лет и штрафом до полумиллиона рублей. Об этом рассказала юрист Виктория Шакина.

Она напомнила, что звонок специальным службам — далеко не детская невинная шалость.

— Виновный не просто совершает хулиганство по телефону — он умышленно излагает факты, касающиеся террористических актов, посягая тем самым на общественный порядок и безопасность, — сообщила юрист.

Ответственность за подобную выходку предусмотрена 207 статьей УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Хулигану грозит лишение свободы от трех до десяти лет — в зависимости от ущерба, нанесенного обществу. Более того, статьей также предусмотрен штраф в размере до полумиллиона рублей.

Под 207 статью Уголовного кодекса России попадают лица, достигшие возраста четырнадцати лет. Ответственность за детей младше четырнадцати лет несут их родители, передают слова Шакиной «Известия».

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