Аналитик спрогнозировал снижение цен на продукты в России

Фото: Торговая сеть Пятерочка

Цены на продукты питания в России будут снижаться. На это, в частности, указывает общемировая тенденция. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист и аналитик Николай Кульбака.

12 января стало известно, что российские сетевые магазины согласились ограничить наценки на социально значимые продукты. Соответствующее предложение поступило от Федеральной антимонопольной службы.

По мнение Кульбаки, решение ретейлеров должно ограничить рост цен.

— Эффект будет больше психологический, потому что он будет говорить людям: «Все борются с ценами». Но важно понимать, что на цены влияет огромное количество факторов, и не все эти факторы в руках торговых сетей, — уточнил специалист.

По его словам, на снижение цен в России влияет и общемировая ситуация.

— Уже есть понимание, что мировые цены на продукты питания потихоньку начинают снижаться. По крайней мере, инфляция замедляется. Поэтому здесь надо понимать, что цены все равно будут снижаться, — заключил собеседник «ВМ».