Раймонд Паулс заявил, что просто считает русских эмоциональнее латышей / Фото: Официальный сайт Раймонда Паулса (www.raimondspauls.lv/)

Латвийский композитор Раймонд Паулс назвал Латвию «глухой провинцией» после того, как страна потеряла связи с российским рынком. об этом сообщило РИА Новости.

— Жаль, что мы потеряли большой рынок, который был к востоку от нас. Ментально он нам был ближе западного. Там нас никто не ждет. Знаете, у меня такое ощущение, что мы стали глухой провинцией – не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока, — приводит его слова РИА Новости.

10 января в США назвали «бесполезные» для НАТО страны. Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер заявил, что вхождение Прибалтийских стран в состав альянса также не было верным шагом — Эстония, Латвия и Литва «практикуют политику русофобии» и создают «напряженность с Белоруссией». Он также добавил, что «расширение влияния альянса к российским границам было ошибкой».

По словам Карпентера, Запад не учится на ошибках прошлого, что может привести к мировой войне.