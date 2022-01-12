Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мурило перешел из московского «Локомотива» в бразильский «Палмейрас»

Георгий Соланович

Спорт
Мурило перешел из московского «Локомотива» в бразильский «Палмейрас»
NECH3161.JPG / Фото: NECHAEVA

Защитник Серкейра Мурило перешел из московского футбольного клуба «Локомотив» в бразильский «Палмейрас». Об этом на своем официальном сайте сообщил столичный клуб.

— «Локомотив» и бразильский «Палмейрас» согласовали переход 24-летнего защитника Серкейры Мурило. За «железнодорожников» Мурило выступал с июня 2019 года, сыграл 75 матчей и забил 5 голов, — передает официальный портал «Локо».

В составе «Локомотива» бразильский игрок успел выиграть Кубок и Суперкубок страны, а также завоевать серебряные и бронзовые медали чемпионата России.

12 января стало известно, что игрок сборной России по футболу и бывший нападающий красно-зеленых Федор Смолов перешел в стан другого столичного клуба — «Динамо».

В этом сезоне Российской премьер-лиги Смолов забил семь голов в 15 матчах, «Локомотив» имеет в своем активе 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Сине-белые же набрали 36 очков и всего лишь на 2 очка отстают от лидера чемпионата — питерского «Зенита».

Читайте также:
Футбол ФК Локомотив переходы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте