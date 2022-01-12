Мурило перешел из московского «Локомотива» в бразильский «Палмейрас»
Защитник Серкейра Мурило перешел из московского футбольного клуба «Локомотив» в бразильский «Палмейрас». Об этом на своем официальном сайте сообщил столичный клуб.
— «Локомотив» и бразильский «Палмейрас» согласовали переход 24-летнего защитника Серкейры Мурило. За «железнодорожников» Мурило выступал с июня 2019 года, сыграл 75 матчей и забил 5 голов, — передает официальный портал «Локо».
В составе «Локомотива» бразильский игрок успел выиграть Кубок и Суперкубок страны, а также завоевать серебряные и бронзовые медали чемпионата России.
12 января стало известно, что игрок сборной России по футболу и бывший нападающий красно-зеленых Федор Смолов перешел в стан другого столичного клуба — «Динамо».
В этом сезоне Российской премьер-лиги Смолов забил семь голов в 15 матчах, «Локомотив» имеет в своем активе 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Сине-белые же набрали 36 очков и всего лишь на 2 очка отстают от лидера чемпионата — питерского «Зенита».