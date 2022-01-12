Политолог Рогов прокомментировал переговоры Россия — НАТО

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

Политолог Владимир Рогов отметил, что самый главный обсуждаемый вопрос в ходе заседания Совета Россия — НАТО — это безопасность прежде всего в Европе и во всем мире. По словам эксперта, основная проблема данного заседания заключается в том, что США попытаются уйти от ответственности.

— США играют в такие игры лицемерия и псевдодемократии, показывая, будто не они принимают решение, а коллективно, включая мелкие государства-лимитрофы, от которых ничего не зависит, — отметил политолог в комментарии Nation News.

Эксперт отметил, что довольно сложно сказать, чем обернутся переговоры. Риторика может быть любой, как примиренческой, так и ястребиной, с угрозами в адрес России, считает эксперт. Он не исключил вероятность разговоров о введении новых санкций в отношении России, принятии новых членов в НАТО.

Днем в среду, 12 января, в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе началось заседание Совета Россия — НАТО. На первом за два года заседании СРН Российскую Федерацию представляет межведомственная комиссия МИД и Минобороны, от дипломатического ведомства страны туда входит замминистра иностранных дел Александр Грушко, передает argumenti.ru.

Ранее в Германии сообщили об отсутствии переговоров о вступлении Украины в НАТО.