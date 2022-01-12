Академик объяснил, чего ждать от штамма «омикрон»
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В столице растет число заболевших штаммом «омикрон». Высоких показателей, несмотря на праздники, пока нет, но их ожидают в течение ближайших 7-10 дней.
Некоторые эксперты считают, что после «омикрона» у людей выработается иммунитет, который будет защищать от коронавируса в течение года.
Виталий Зверев, научный руководитель НИИ Вакцин и сывороток им И. И. Мечникова, доктор биологических наук, академик РАН в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, каких прогнозов ожидать по заражаемости омикроном и что вообще известно про этот штамм коронавируса.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
— Сейчас становится очевидно, что появился новый штамм. Он не опаснее тех, что были до этого. Те люди, которые уже переболели, не должны заболеть омикроном. Единственный вопрос заключается в том, насколько будет эффективной вакцина, которая создавалась для первых вариантов ковида. Что касается «омикрона»: он не вызывает тяжелых осложнений, как обычный ковид, но распространяется намного быстрее, — сказал врач.
Он считает, что когда около 80 % человек на планете переболеют ковидом, статистика пойдет на спад, и к коронавирусу будут относиться так же, как и к гриппу: время от времени будут вспышки, но не такие опасные, как сейчас.
Песков ответил на вопрос о вероятности введения в России локдауна в связи с волной «омикрона».