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Академик объяснил, чего ждать от штамма «омикрон»

Анна Михалюк

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Академик объяснил, чего ждать от штамма «омикрон»
Фото: pixabay.com

В столице растет число заболевших штаммом «омикрон». Высоких показателей, несмотря на праздники, пока нет, но их ожидают в течение ближайших 7-10 дней.

Некоторые эксперты считают, что после «омикрона» у людей выработается иммунитет, который будет защищать от коронавируса в течение года.

Виталий Зверев, научный руководитель НИИ Вакцин и сывороток им И. И. Мечникова, доктор биологических наук, академик РАН в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, каких прогнозов ожидать по заражаемости омикроном и что вообще известно про этот штамм коронавируса.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Что на самом деле известно про омикрон-штамм коронавируса

— Сейчас становится очевидно, что появился новый штамм. Он не опаснее тех, что были до этого. Те люди, которые уже переболели, не должны заболеть омикроном. Единственный вопрос заключается в том, насколько будет эффективной вакцина, которая создавалась для первых вариантов ковида. Что касается «омикрона»: он не вызывает тяжелых осложнений, как обычный ковид, но распространяется намного быстрее, — сказал врач.

Он считает, что когда около 80 % человек на планете переболеют ковидом, статистика пойдет на спад, и к коронавирусу будут относиться так же, как и к гриппу: время от времени будут вспышки, но не такие опасные, как сейчас.

Песков ответил на вопрос о вероятности введения в России локдауна в связи с волной «омикрона».

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