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Москвич украл у соседа по коммунальной квартире микроволновку и раскладушку

Евгений Белоусов

Происшествия
Москвич украл у соседа по коммунальной квартире микроволновку и раскладушку
Фото: МВД
Россия, Москва, улица Петра Романова Карта всех событий

Москвич украл у соседа по коммунальной квартире микроволновку и раскладушку. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 12 января, сообщили в пресс-службе УВД по Юго-Восточному административному округу (ЮВАО) Москвы.

Как сообщили в ведомстве, ранее судимый житель коммунальной квартиры на улице Петра Романова подозревается в краже микроволновой печи и раскладной кровати. Общая сумма ущерба оценивается в 11 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

До этого стало известно, что неизвестный мужчина похитил 19 роботов-пылесосов на сумму 228 тысяч рублей у частной компании.

Также 12 января сообщалось, что сотрудники полиции Западного административного округа (ЗАО) Москвы задержали подозреваемого в краже из квартиры в Солнцеве портмоне с банковскими картами и деньгами.

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